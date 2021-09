Britney Spears desativa conta no Instagram e explica motivo

15/09/2021 | 14:03



Britney Spears desativou o perfil no Instagram nesta terça-feira, 14. A atitude surpreendeu muitos fãs que se preocuparam com a saúde mental da cantora e passaram a especular quais seriam os motivos do afastamento.

Alguns internautas criaram a teoria de que o ocorrido poderia ter relação com a batalha judicial que Britney enfrenta contra o pai, Jamie Spears, pelo fim da tutela. No mesmo dia, a artista explicou o motivo no Twitter.

"Não se preocupe, pessoal. Estou apenas tirando um tempo das redes sociais para comemorar meu noivado. Eu voltarei em breve", escreveu . Spears tem cerca de 34 milhões de seguidores no Instagram, e ultrapassa os 55 milhões no Twitter.

A cantora anunciou o noivado com Sam Asghari neste domingo, 12. Nas redes sociais, ela publicou um vídeo mostrando o anel de diamante. Os dois se conheceram em 2016, quando gravaram o clipe do single Slumber Party.

Em julho, ela entrou com uma ação judicial para retirar a tutela exercida pelo pai há 13 anos e que, segundo ela, representa um "abuso". Há alguns dias, Jamie Spears entrou com uma petição para acabar com a guarda.