15/09/2021 | 13:32



Na manhã desta terça-feira (14), policiais militares do 6º Batalhão Metropolitano foram informados de um roubo de veículo, do modelo Space Fox, em Diadema. Durante patrulhamento, a equipe encontrou o veículo e ao perceber a presença dos policiais, o condutor fugiu até a rua dos Pessegueiros, no bairro Taboão, no município, foi quando parou o carro e tentou fugir a pé por uma viela. Minutos depois foi abordado pela equipe.

Durante revista pessoal, foi encontrado uma arma de fogo (revólver, com numeração suprimida e seis munições, cinco delas intactas) em sua cintura e uma quantia de R$ 800. Já em busca veicular, foi apreendido dois aparelhos celulares, duas carteiras, chave de outro veículo (também roubado segundo a PM), e uma lanterna de um veículo do modelo Volvo XC-60 2018, avaliada em torno de R$ 6 mil.

O indivíduo foi conduzido ao 3º DP de Diadema que permanece à disposição da Justiça.