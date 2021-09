Anitta se surpreende com a própria aparência após deixar festa de Rihanna: Eu estava bêbada

15/09/2021 | 12:10



Parece que a Anitta realmente soube como aproveitar o after party do MET Gala 2021! A cantora, junto com diversas outras celebridades, celebrou o fim do evento em uma festa organizada por ninguém menos que Rihanna e arrasou com um look marcado por bastante brilho e que deixava grande parte de seu corpo à mostra. Acontece que, de acordo com a própria estrela, Anitta aproveitou para beber tudo que podia e mais um pouco!

Através de seu Instagram, a brasileira compartilhou uma postagem feita por um de seus fã-clubes, na qual era possível ver um flagra feito por paparazzi enquanto ela deixava o local da festa. Na legenda do Stories, ela entregou ter ficado surpresa por ter conseguido se manter com a aparência normal mesmo estando muito bêbada:

Eu estou tentando entender como é que eu pareço estar tão bem sendo que eram 4h da manhã e eu estava bêbada para cara***

Isso é que é autocontrole, não é mesmo?