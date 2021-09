Pai de Meghan Markle diz que os filhos dela e do príncipe Harry não têm contato com ele, com o príncipe Charles e com a Rainha Elizabeth II

15/09/2021 | 12:10



Thomas Markle, pai de Meghan Markle, deu uma declaração polêmica! Segundo o jornal Daily Mail, ele acusou a filha e o príncipe Harry de manterem os filhos, Lilibet Diana e Archie Harrison, longe dele, do príncipe Charles e da Rainha Elizabeth II.

Para o programa Sunrise, da TV australiana, Thomas revelou que ainda não conheceu os netos, mas que não vai processar a filha e o genro:

- Eu acho que eles [Archie e Lilibet] estão sendo privados de ver todos os seus avós e os seus parentes, e isso é terrivelmente injusto com eles. Recebi ofertas de vários advogados porque temos o direito de processar para ver nossos netos. Mas, para mim, isso é como tentar entrar em um jogo e usá-los como peões, e não vou processá-los para vê-los porque eu só acho que isso é usá-los, e não é o que pretendo fazer. Eles não deveriam ser usados, eles são apenas bebês.

Ele ainda continua:

- Vou esperar pacientemente até que estejam prontos para trazê-los para mim. Mas, enquanto minha filha tiver a atitude que ela não quer que eu os veja, é assim que vai ser.

Thomas também afirmou que gostaria que Meghan, Harry e os filhos saíssem dos Estados Unidos e voltassem para o Reino Unido:

- Eu gostaria que eles, todos os quatro, voltassem para a Inglaterra e cumprissem seus deveres. É melhor para as crianças e melhor para eles. Por não aceitarem a volta, eles estão traindo seus filhos. Eles também têm uma proteção muito melhor na Inglaterra do que em Montecito [Estados Unidos]. Eu gostaria de vê-los, talvez fazer as pazes com a Rainha e com o pai dele [de Harry], e então todos nós podemos fazer as pazes.

O pai da duquesa de Sussex disse que a filha é controladora e que Harry falhou como marido:

- Acho que Harry foi um fracasso total como marido, porque se uma esposa ou filho meu viesse até mim e dissesse que tem problemas psicológicos e estava pensando em suicídio, eu os levaria diretamente ao médico. Eu não teria que ir checar com alguém primeiro.