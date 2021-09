Príncipe Harry recebe homenagens da Rainha Elizabeth II e outros membros da família real

15/09/2021 | 12:10



Parece que a família real britânica resolveu deixar as divergências de lado e mostrou que a paz está reinando ao celebrar nesta quarta-feira, dia 15, o aniversário de 37 anos de idade do príncipe Harry, filho caçula do príncipe Charles com a princesa Diana.

Nas redes sociais, a família não demonstrou remorso em relação às recentes polêmicas e declarações envolvendo o marido de Meghan Markle e o cumprimentou pela data especial.

A Rainha Elizabeth II foi a primeira a postar sua homenagens, com fotos destacando o trabalho de caridade do neto.

Desejando um feliz aniversário ao duque de Sussex hoje!, diz a mensagem divulgada no perfil da rainha.

Harry também recebeu mensagem simples do pai, príncipe Charles, e do irmão e da cunhada, os duques de Cambridge, príncipe William e Kate Middleton.