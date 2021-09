Rafael Nadal garante que se recuperará logo de lesão no pé: 'Estou determinado'

15/09/2021 | 11:44



Em recuperação de uma lesão crônica no pé esquerdo - que o tirou de torneios importantes do ano como Wimbledon, Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e US Open -, o tenista espanhol Rafael Nadal já está de olho na próxima temporada. Nesta quarta-feira, o agora número 6 do ranking da ATP, que não jogará mais em 2021, comentou sobre seu tratamento e garantiu que quer reagir rapidamente a esta situação que não estava em seus planos.

"O que estava previsto era jogar Wimbledon, os Jogos Olímpicos e o US Open. Não estava nos planos estar machucado nesta altura! Estou lesionado há uns dias. Mas os desafios são feitos para não serem seguidos à letra. Há que se adaptar e aceitar as coisas como surgem. Já vivi coisas fantásticas, maiores do que alguma vez sonhei e outras mais complicadas, mas encontrei sempre forma de sair por cima. As coisas agora são mais complicadas porque o relógio não para, mas sou positivo e dou valor à sorte que tenho", admitiu o espanhol em uma entrevista coletiva na Academia Rafa Nadal, em Maiorca.

Nadal não esconde, no entanto, que ainda não se sente completamente bem, até porque ainda caminha de muletas, como compartilhou nas redes sociais na semana passada.

"Vou ficando melhor, mas estou bem. Um pouco dolorido no pé. Esta fase é um pouco complicada a nível pessoal e profissional, mas tenho a vontade de melhorar e encarar um processo que vai ser difícil e doloroso. Tenho de dar tudo para voltar a lutar pelo que quero. Estou determinado", garantiu.

"Estive em Barcelona com a minha equipe e também com os médicos para receber um tratamento no pé. Com isso, terei alguns dias de descanso e ficarei algumas semanas fora das quadras. Estou de volta em casa agora e em processo de recuperação. Muito obrigado a todos pelo apoio", completou o tenista espanhol.