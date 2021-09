GameCube completa 20 anos: relembre jogos mais bem avaliados

Bianca Bellucci

Do 33Giga



15/09/2021 | 11:18



O GameCube chamou atenção por ser o primeiro videogame da Nintendo a usar discos – até então, os jogos eram vendidos em cartuchos. A novidade chamou a atenção da garotada, fazendo o console vender 21 milhões de unidades e se tornar o 20º mais comercializado no mundo. Os dados são do VGChartz, site que monitora as vendas de games eletrônicos e aparelhos ao redor do planeta.

Como o GameCube chegou ao mercado japonês em 14 de setembro de 2001, significa que completou 20 anos na última terça-feira. Sendo assim, o 33Giga resolveu relembrar os títulos mais bem avaliados do videogame. A lista traz apenas os jogos lançados para o console, descartando remakes. As notas, por sua vez, foram baseadas no Metacritic, portal que analisa críticas de veículos renomados e atribui uma única nota a partir delas.

1. Metroid Prime – Nota 9,7

2. Resident Evil 4 – Nota 9,6

3. The Legend of Zelda: Twilight Princess – Nota 9,6

4. The Legend of Zelda: The Wind Waker – Nota 9,6

5. Madden NFL 2004 – Nota 9,4

6. SoulCalibur II – Nota 9,3

7. Viewtiful Joe – Nota 9,3

8. NFL 2K3 – Nota 9,2

9. Eternal Darkness: Sanity’s Requiem – Nota 9,2

10. SSX 3 – Nota 9,2