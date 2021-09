Durante estreia de A Fazenda 13, Tiago diz que reatou namoro com Tânia Mara e Bil Araújo manda suposta indireta para Karol Conká

15/09/2021 | 11:10



O primeiro dia de A Fazenda 13 já prometeu uma edição para lá de agitada, com direito até mesmo a briga por conta do número de votos recebido. Com isso, algumas alianças parecem estar se formando, de modo que os participantes passaram a se aproximar uns dos outros e até mesmo a comentar sobre algumas questões de fora do reality.

Bil Araújo, por exemplo, se aproximou de Tiago Piquilo e Nego do Borel, e acabou comentando sobre sua experiência no BBB21. Enquanto Arcrebiano, que também participou do No Limite, comentava sobre a intensidade do confinamento da outra emissora, muitos acabaram enxergando uma alfinetada para Karol Conká, com quem Bil chegou a viver um affair dentro do programa:

- Vivi aquilo lá muito intensamente, coisa de louco. Tudo que poderia viver em três meses, vivi em duas semanas. Não me arrependo de nada. Aquilo me deu aprendizado para a vida, é surreal. As pessoas que fizeram maldade comigo eu não desejo mal para elas. Nem para a outra lá. Desejo Deus no coração.

Com isso, usuários do Twitter apontaram que ele se referia à polêmica cantora:

O Bil teve a capacidade de chamar a Karol Conka de a outra lá. A mamacita?? A mamacita!!

Tiago Piquilo, dupla do cantor sertanejo Hugo, por sua vez, acabou entregando que reatou o relacionamento com Tânia Mara enquanto conversava com Tati, Liziane e Medrado na manhã desta quarta-feira, dia 15. Os dois haviam terminado a relação depois que o cantor realizou uma cirurgia de aumento peniano - mas Tiago garantiu que, até o momento em que entrou no confinamento, estava comprometido:

- A gente tá namorando. A gente tá junto, sim, há sete meses. Aliás, eu acho, né, porque agora eu tô aqui. Vai que ela não queira mais, né. Vai que se decepcione ou talvez se surpreenda. É uma incógnita.

Mas isso não foi tudo! Logo pela manhã, outro momento também chamou a atenção dos telespectadores e internautas, já que Dayane Mello, ex-participante do BBB italiano, deu um selinho em Aline Mineiro!

Prova Surpresa

E para provar que A Fazenda 13 realmente começou com tudo, teve até mesmo prova surpresa com direito a definição de quais peões terão o direito de participar da primeira Prova do Fazendeiro. Após uma dinâmica simples, na qual os participantes tinham que arremessar argolas no melhor estilo das brincadeiras de festa junina, Gui Araújo, Erasmo Viana, Aline Mineiro e Mileide Mihaile foram os que se deram bem e disputam a primeira liderança na noite desta sexta-feira, durante o programa ao vivo!

E aí, quem você acha que vai ser o primeiro Fazendeiro desta edição?