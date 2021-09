Maitê Proença fala de intimidade exposta e recolhimento após suposto romance com Adriana Calcanhotto vir à tona

15/09/2021 | 11:10



Maitê Proença usou o Instagram para fazer um desabafo após seu suposto romance com a cantora Adriana Calcanhotto vir à tona. Em tom de desabafo, a atriz deu a entender na postagem que ficará reclusa após ter tido sua intimidade exposta.

Tenho um mecanismo meio recorrente: quando minhas intimidades são expostas, me recolho e rearrumo as paredes internas. Ando escrevendo. Talvez saia algo selvagem. Mas também é possível que tudo vá parar no lixo, desabafou ela, postando um vídeo de um cavalo com uma música ao fundo.

As duas teriam se aproximado em meio à pandemia do coronavírus após Maitê reclamar que estava com dificuldade de encontrar um novo amor por causa do momento que o mundo enfrenta. Já Adriana, que ficou viúva em 2015 após a morte da mulher, Suzana de Mores, vinha se dividindo entre Brasil e Portugal. Por causa da quarentena, ela não pode mais viajar e permaneceu por aqui. O cupido delas teria sido Zé Maurício Machline, amigo das duas, e que acabou sendo responsável pelos encontros delas em Angra dos Reis e na zona sul do Rio de Janeiro.

A revista Veja, que revelou o relacionamento, questionou Maitê sobre o assunto, e ela apenas disse: Não sou muito de abrir a minha intimidade, prefiro preservar alguns assuntos.