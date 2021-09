Como escolher o smartphone ideal para o seu perfil?

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



15/09/2021 | 09:18



Hoje, é possível encontrar nas prateleiras celulares com as mais variadas funções, características e preços. Essa diversidade, no entanto, pode dificultar a busca pelo smartphone ideal. Para facilitar a missão, a dica é entender suas necessidades para identificar com qual categoria de usuário você mais combina. A seguir, a Samsung separou os principais perfis e o que cada um deve procurar. Confira!

Para quem passa muito tempo longe da tomada

O consumidor que busca um smartphone de longa duração deve se atentar ao miliampére-hora – mAh, na sigla. Este número representa a capacidade da bateria. Quanto maior ele for, maior será a carga. Um modelo com 5.000 mAh, por exemplo, costuma aguentar cerca de dois dias longe da tomada.

Para quem gosta de jogar

Este consumidor deve se atentar a vários fatores para encontrar o smartphone ideal. Entre eles, estão processador, memória RAM, armazenamento e taxa de atualização da tela. Tudo isso contribui para que os games rodem de forma nítida e fluída – e sem travamentos, que é essencial.

Para quem precisa de um smartphone ideal para trabalhar

Quando o assunto é produtividade, a dica é buscar um smartphone super-rápido em que a gente possa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Modelos de telas dobráveis, como o Galaxy Z Fold3 5G, permite dividir o display. Assim, é possível usar uma parte para ver a agenda do dia, e outra para escrever e-mails. Ou ainda, ter metade para uma conversa de vídeo e o outro lado livre para fazer anotações.

Para quem gosta de estilo e design diferenciado

Algumas pessoas buscam um celular que converse com seu estilo, com design que possa combinar com as roupas e os acessórios do seu guarda-roupa. Isso, claro, sem perder as características fundamentais de um smartphone premium. Aqui, modelos top de linha com cores diferenciadas podem ser o smartphone ideal.