Dua Lipa é anunciada no Rock in Rio 2022 e internautas pedem participação de Manu Gavassi

15/09/2021 | 09:10



A organização do Rock in Rio 2022 pegou todo mundo de surpresa na noite da última terça-feira, dia 14, ao anunciar a cantora Dua Lipa como atração principal do dia 11 de setembro.

Ela fará o show de encerramento da data, que também tem Ivete Sangalo como atração confirmada. A programação completa ainda não foi divulgada, mas a novidade repercutiu tanto nas redes sociais que teve até internauta relembrando de Manu Gavassi, que deu o que falar no BBB20 ao dançar coreografia de Don''t Start Now, hit da norte-americana.

No Twitter, usuários comemoraram a confirmação do show de Dua Lipa e pediram que Manu surgisse no palco ao lado da cantora para dançarem juntas.

Essa será a segunda passagem de Dua Lipa no Brasil. Em 2017, ela abriu o show do Coldplay e cantou no Audio Club, em São Paulo.

O Rock in Rio está marcado para os dia 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do próximo ano.

Além dela, o Palco Mundo também irá receber outros grandes nomes como: Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura no dia 2 de setembro; Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok no dia 3 de setembro; e Justin Bieber, Demi Lovato e Iza no dia 4 de setembro.