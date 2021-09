Testamos: por R$ 175, fones ear buds Baseus Bowie E8 agradam pela qualidade sonora

Sérgio Vinícius

33Giga



15/09/2021



O 33Giga tem avaliado, nas últimas semanas, uma série de fones de ouvido do tipo “ear buds” – sem fio, conexão via Bluetooth e controle incorporado ao próprio gadget. Maior parte deles tem preços considerados “econômicos”, com valor a partir de R$ 175. O Baseus Bowie E8 chega para engrossar a lista desses foninhos que se tornaram febre . Além do nome simpático, modelo se destaca entre os outros testados por um motivo quase rudimentar: tem excelente qualidade de som.

O Baseus Bowie E8 reproduz músicas na medida – os graves não são realçados, mas se mostram de formas naturais em diferentes canções. Ao colocar o fone no volume máximo, o som não distorce. Além disso, isola com certa competência o usuário do ambiente externo. Entre todos os modelos “econômicos”, esse ear bud foi o que se saiu melhor até aqui no que, na prática, deveria ser seu maior atrativo.

A facilidade de uso – na medida do possível – do Baseus Bowie E8 também é um ponto positivo. De forma geral, controlar o conteúdo multimídia por meio de ear buds é tarefa quase sempre complicada: dois toques no próprio fone para parar ou dar play; três, para acionar o assistente de voz e assim por diante.

Baseus Bowie E8

Alcance: 10 metros

Duração da bateria em uso: 5 horas

Capacidade da bateria: 40 mah/0.148wh (fones de ouvido) e 350 mah/1.295wh (case de carregamento)

Tempo de carregamento: 1 hora

Interface de carga: USB-C

Compatibilidade: Bluetooth

Preço: R$ 175

Pontos positivos: qualidade sonora; tempo de bateria; recarga rápida

Pontos negativos: poderia ser mais anatômico; não indicado para atividades físicas; manual extremamente simplificado – para utilizar tudo o que o fone oferece, é necessário trabalhar na base do chute

Site: https://is.gd/YxTuPR

Por fim, o terceiro destaque, que vale a menção é a duração da bateria e, também, a função de recarga rápida. Nos testes do 33Giga, o modelo funcionou sem parar por quase 5 horas consecutivas. Já para colocar energia, bastam 10 minutos para que ele trabalhe por mais 2 horas longe da tomada (ou melhor, da caixinha, que se conecta à porta UBS do computador).

Fora isso, o modelo é quase que mais do mesmo de concorrentes como Lenovo Thinkplus Live Pods XT83 e Haylou MoriPods – inclusive, nos defeitos. O Baseus Bowie E8 não é dos fones mais confortáveis e tende a sair do ouvido em atividades físicas. Em seu material promocional, a fabricante insiste que ele é bom para a prática de jogos – mas se você não for usar para xadrez ou damas, o ideal é optar por outro.

No álbum, veja o Baseus Bowie E8 em detalhes. (As imagens são de divulgação da Baseus.)