Produção industrial da zona do euro sobe 1,5% em julho ante junho

15/09/2021 | 08:14



A produção industrial da zona do euro cresceu 1,5% em julho ante junho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço de 0,6% na produção.

Na comparação anual, a produção industrial do bloco deu um salto de 7,7% em julho, em função de uma fraca base de comparação, influenciada pelos efeitos da pandemia de covid-19. Neste caso, a projeção do mercado era de alta de 6%.