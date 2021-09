Diego Tardelli tem carro apedrejado e é ameaçado por santistas: 'Cena de terror'

15/09/2021 | 08:14



A eliminação do Santos nas quartas de final da Copa do Brasil não foi a única notícia ruim para o atacante Diego Tardelli, recém-contratado pelo clube, que jogou alguns minutos na derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, na terça-feira, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. Logo após o jogo, já na madrugada de quarta, o jogador relatou nas redes sociais ter recebido ameaça de morte ao ser atacado por torcedores. Ele também teve seu carro depredado.

Por meio de seu Instagram, Diego Tardelli lamentou a situação e afirmou ter sido uma verdadeira "cena de terror", que nunca havia passado por essa situação na carreira. Ele ainda ressaltou que torcedores estão no direito de cobrar, mas não de vandalizar.

"Fomos eliminados, infelizmente. Todos tristes, chateados, mas eu quero contar uma cena de terror que passei na minha vida e jamais imaginaria que fosse passar por isso. Estava chegando próximo ao hotel e acredito que três ou quatro carros me seguiam. Parei no sinal, me fecharam e começaram a quebrar meu carro, chutar, amassar, falavam que eu ia morrer. Aquela tortura que fazem quando as coisas não vão bem. Fiquei triste e chateado. Contando alto, 10 pessoas, 10 torcedores, 10 vândalos", relatou o atacante.

"A torcida tem direito de cobrar, fase não é das melhores, mas isso não justifica o que eu passei. Primeira vez que eu passo em 15, 20 anos de carreira. É muito triste passar por isso. A torcida pode ir no CT, em qualquer lugar cobrar, xingar, mas agredir, quebrar carro e tacar o terror não cabe mais no futebol. Não vai haver punição", reclamou.

"Poderia ter acontecido qualquer coisa comigo. A sorte que encontrei um policial no caminho ao hotel e me escoltou até a porta do hotel. Eu estou bem, gente. Aqui no hotel já, no meu quarto. Vou descansar para o treino de amanhã. Mas fica minha indignação. Não esperava esse tipo de reação da torcida. Estamos cansados e sabemos que alguns fazem isso quando as coisas não vão bem. Os meia dúzia que não representam a torcida do Santos e outros clubes", finalizou Diego Tardelli.

Logo após o apito final, alguns torcedores compareceram na frente da Vila Belmiro para protestarem contra o elenco. Gritos como "joga, vagabundo! respeita o Santos, o maior time do mundo" e "vergonha, time sem vergonha", foram cantarolados durante a ação dos santistas.

O Santos acumulou duas derrotas por 1 a 0 nos confrontos contra o Athletico-PR. No dia 25 de agosto, em duelo na Arena da Baixada, em Curitiba, o jogo foi marcado por polêmica com a arbitragem. Nesta terça, novo revés, desta vez em casa. A eliminação deixou o clube sem uma premiação de R$ 7,3 milhões, quantia recebida pelo time que chegasse à semifinal da competição.

Com a eliminação, o Santos disputará apenas o Campeonato Brasileiro, pelo qual não vive bom momento. O clube é o 13.º colocado na tabela de classificação com 23 pontos, muito próximo da zona de rebaixamento. O próximo compromisso é diante do Ceará, neste sábado, Na Arena Castelão, em Fortaleza.