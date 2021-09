Teve discussão no primeiro dia de A Fazenda 13. Confira o que rolou na estreia do reality!

15/09/2021 | 01:10



Já estávamos com saudade do fogo no parquinho! Nesta terça-feira, dia 14, estreou A Fazenda 13 comandado por Adriane Galisteu, direto de Itapecerica da Serra.

Nego do Borel, Valentina Francavilla, Victor Pecoraro, Marina Ferrari, Dynho Alves, Liziane Gutierrez, Erasmo Viana, Erika Schneider, Tiago Piquino e Tati Quebra Barraco foram os primeiros peões a entrarem na sede. E então Mussunzinho, Solange Gomes, Rico Melquiades, Mileide Mihaile, Gui Araújo, Aline Mineiro, Bil Araújo, Dayane Mello, MC Gui e Medrado se juntaram ao time de participantes. E os nossos influenciadores favoritos ainda ganharam um happy hour patrocinado por uma marca de carnes, com direito a champanhe. Muito chiques!

Victor Pecoraro, Dynho, Mussunzinho, Dayane, Nego do Borel e Solange Gomes, por votação, foram escolhidos para irem direto para a baia - lembrando que eles também serão vetados da primeira prova do fazendeiro. E ainda rolou uma confusão entre os participantes, isso porque a a estrela do Big Brother Italiano se sentiu excluída por ter tido doze votos para não dormir no quarto da casa.

E não para por aí! Alisson Jordan, Krawk, Mah Tavares e Sthe Matos estão no paiol - um local, separado da sede. Os quatro nomes estão concorrerem a vigésima primeira vaga no reality.