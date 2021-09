FMABC retoma aulas presenciais na segunda-feira

Da Redação



15/09/2021 | 00:13



Autorizado pelo governo do Estado e pela Prefeitura, o Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), em Santo André, retoma na segunda-feira as aulas teóricas presenciais em seus dez cursos de graduação. Com cerca de 500 alunos matriculados, a faculdade vinha mantendo apenas atividades remotas desde o início do ano.



As salas da instituição, que é dirigida pelo médico infectologista David Uip, serão liberadas inicialmente com 50% de sua capacidade, número que aumentará conforme o monitoramento realizado internamente confirme que a presença de mais alunos possa ser garantida com segurança, prevenindo a disseminação do coronavírus.

O retorno seguirá protocolos que respeitam tanto o Plano São Paulo, implantado pelo governo de São Paulo, como a própria estrutura física da FMABC. O ambulatório localizado na faculdade oferecerá para alunos e funcionários o teste rápido para casos com suspeita de Covid, além de máscaras para proteção.



A coordenadoria de cada curso será responsável por monitorar a situação e agir em casos de possível risco de contaminação. Também foi criado o Comitê de Retomada Segura, iniciativa da pró-reitoria de graduação, que visa implementar as bases e acompanhar o andamento da situação nesta nova etapa.



“Nós fizemos a vistoria de cada uma das salas e anfiteatros, e criamos uma planilha com a capacidade total e o quanto pode ser liberado nessa fase. A cada 15 dias será feita nova avaliação pelo comitê, verificando se pode ser liberada a presença de mais alunos. Caso os índices de contaminação sigam baixos, aumentaremos gradualmente a capacidade”, explica Flaviane Kesia Rodrigues, enfermeira do SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar), setor responsável pelo apoio técnico na montagem dos protocolos.