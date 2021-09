As bonecas da quermesse. Balas para o povo. Flores de papel crepom. Cavalos e cavaleiros cadastrados

Anderson Fattori



Acompanho a festa em louvor a Nossa Senhora da Boa Viagem, com a Procissão dos Carroceiros, desde os meus 10 anos de idade (1939).

Com 18 anos (1947) já auxiliava na festa. Eu ficava em uma das barracas vendendo papeletas numeradas para sorteio de prendas, entre elas bonecas grandes, feitas em papelão, com as feições pintadas e roupas de chita.

A festa acontecia no sábado e no domingo. Havia a participação do Coral Santa Cecília. No coreto, a Banda Carlos Gomes executava números musicais para animar ainda mais as atividades preparadas por todos com muita dedicação.

Inês Arsuffi Medici



Participamos desde crianças. Os caminhões nos marcaram, pois as pessoas que estavam na carroceria iam arremessando balas para o povo na calçada. A imagem da santa era transportada sempre em um caminhão.

Achamos que foi a partir dos anos 1980 que a imagem começou a ser transportada em carro de boi, por influência de muitos mineiros que começaram a participar da comunidade e na organização da festa.

O ponto mais contagiante, mais forte da festa, é a demonstração de fé do nosso povo, não só da cidade, mas de todo o Grande ABC.

Marilda Zoboli Bechelli e Renato Bechelli



Foi em 1984 que iniciei minha participação na Festa da Padroeira. Fiz flores de papel crepom coloridas para enfeitar o carrinho de madeira puxado pelo Dito Papai Noel (Antonio Marotti). Não parei mais.

Fizemos muitas flores para enfeitar algumas carroças, mas também para distribuir aos fiéis que acompanhavam a procissão. Tive o apoio de Maria Isabel Pinotti e da Cida – Valdivia Aparecida Lopes.

Foram milhares de flores de papel, que se tornaram um símbolo da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem.

Conceição Gerbelli Trabachini



Lembro uma procissão que vinha da igreja São José, do bairro Baeta Neves. Trabalhei fazendo cadastro dos cavalos e seus cavaleiros. Uma equipe cuidava deste cadastro, ao qual eu era subordinada, e que determinava o que devia ser feito – era uma espécie de fiscalização para que tudo acontecesse na mais perfeita ordem.

Lurdes Daneluz





Diário há meio século



Quarta-feira, 15 de setembro de 1971 – ano 13, edição 1639

MANCHETE – Esquadrão ouvido em São Bernardo. Quatro policiais acusados de pertencer ao chamado Esquadrão da Morte” foram ouvidos ontem (14-9-1971) no Fórum pelo juiz Lothario Octaviano Diniz Junqueira.

INDÚSTRIA – Volkswagen, unidade de São Bernardo, quer produzir, até o fim de 1972, 2.000 veículos por dia.

FUTEBOL – Sociedade Esportiva Humaitá vence o Torneio Independência de Santo André.



Em 15 de setembro de...

1821 – Da coluna Efemérides, do Estadão: as cinco províncias da América Central que constituíam uma capitania dependente do México proclamam a sua independência: surgem as repúblicas da Guatemala, São Salvador, Costa Rica, Honduras e Nicarágua.

1901 – Da agência Stefani: Roma, 13. Foi ontem assinada a convenção para a instalação de um cabo submarino direto entre a Itália e a América do Sul, destinado à ligação telegráfica.

1916 – Entram em conflito os trabalhadores da firma Godinho & Carvalho, nas imediações da Estação de Santo André. A turma ali realiza trabalho de derrubadas de matas. No conflito é morto a facadas Elias Pereira, solteiro, 23 anos.

1951 – Rhodia Química instalava uma nova fábrica em sua planta de Santo André, para a produção de azoto sintético, a primeira do gênero a funcionar no País. Até então, o produto precisava ser importado.

1961 – Segunda fase da campanha contra a poliomielite iniciada na região; na primeira, 28 mil crianças foram vacinadas.

1966 – Instalada a Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André.

1976 – Prefeitura de Santo André fecha a indústria de móveis de fibra de vidro Induglass, no Jardim Bom Pastor, por problemas de poluição.



Hoje

- Dia da Musicoterapia e do Musicoterapeuta.





Santos do dia

n Antonio Maria Schwartz (Áustria – 1852-1929). Em 1888 criou o Artesanato cristão, um jornal para os artesãos e operários, que escreveu durante um longo tempo sozinho.

n Catarina de Gênova

n Nicomedes



Municípios brasileiros



n Hoje é o aniversário de Avaré, General Salgado, Guará, Euclides da Cunha e Limeira.

n Também é feriado da padroeira, Nossa Senhora das Dores, em Artur Nogueira, Brotas, José Bonifácio, Lençóis Paulista, Miracatu e Várzea Paulista.

n Pelo Brasil: no Ceará, Baixio, Itaiçaba, Orós e Umari; no Mato Grosso, Barra do Garças; no Rio de Janeiro, Casimiro de Abreu; no Espírito Santo, Ibitirama; no Paraná, Jaguariaíva e Ponta Grossa; em Goiás, Orizona