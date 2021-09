Diadema abre hoje primeiro ambulatório trans da região

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



15/09/2021 | 00:03



Diadema é a primeira cidades do Grande ABC a ter um ambulatório para atendimento especializado de pessoas transsexuais. O espaço, que vai ocupar salas no segundo andar do Quarteirão da Saúde, será inaugurado oficialmente hoje, a partir das 8h30.



A demanda era antiga reivindicação dos transsexuais da região e vinha sendo articulada pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC junto ao governo do Estado. Antes, a única opção deste grupo de pessoas, que precisa de atenção exclusiva em especial por conta do tratamento com hormônios, era o CRT/Aids (Centro de Referência e Treinamento em Aids) da Capital, que está sobrecarregado.



“É com muita alegria que viabilizamos o Ambulatório DiaTrans de Diadema. A entrega desse serviço é um marco no que diz respeito ao atendimento humanizado e acolhedor para as pessoas trans e travestis de Diadema e vai ao encontro aos três princípios do SUS (Sistema Único de Saúde): universalidade, integralidade e equidade. É esse o SUS que queremos, de qualidade, respeitoso e sem discriminação”, afirma a secretária municipal da saúde, Rejane Calixto.



Vanessa Ribeiro Romão, coordenadora do Ambulatório DiaTrans, explica o que é o novo serviço. “A gente costuma falar que o ambulatório é um lugar de fala, de escuta, de acolhimento. A gente quer que aqui seja um lugar onde a pessoa venha procurar o serviço sabendo que vai ser ouvida, bem acolhida, que vai conseguir sair daqui com um direcionamento. Porque quando se fala em ambulatório trans, acham que é só um local onde o médico prescreve hormônio, mas não é só isso, a gente quer que seja um local de fala, de voz, de escuta, além do processo de hormonização. Esse é o objetivo. Tratar a pessoa na sua integralidade, no corpo, na alma, na mente. A gente quer fazer esse tipo de trabalho”, comentou.



O serviço especializado, que já está em funcionamento desde o dia 1º de setembro, disponibiliza atendimento de saúde à travestis e transexuais (masculino e feminino), acolhimento médico e em enfermagem, psicologia, psiquiatria e serviço social. A equipe é formada por uma vinculadora, enfermeira, psicóloga, médico infectologista e assistente social.



Todos os pacientes que procurarem o equipamento serão acolhidos. Crianças e adolescentes menores de 16 anos serão encaminhados para o ProSex (Projeto Sexualidade), do Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde tem hebiatria e realiza o acompanhamento desse público. Os jovens de 16 a 18 anos serão atendidos e acompanhados no DiaTrans nas questões de saúde mental e outras demandas, mas a hormonioterapia, por lei, só é possível acima de 18 anos.