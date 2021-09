Estado tira Diadema de lista de cidades com variante delta

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



15/09/2021 | 00:02



A Secretaria de Saúde do Estado voltou a retificar ontem a lista de municípios com casos identificados da variante delta e retirou da relação os dois diagnósticos que haviam sido cadastrados para Diadema. No sábado, a pasta também corrigiu a informação que havia passado de que Mauá teria um morador contaminado com a cepa mais perigosa do coronavírus.



“Todo caso de delta, assim como outras variantes de atenção, passa por investigação e monitoramento, sendo sujeito à alterações quando necessário. Os casos até então computados para Diadema são referentes aos municípios de São Paulo e Garça. O mesmo raciocínio se aplica a Mauá, cujo caso é referente ao município de Franco da Rocha”, informou por meio de nota a Secretaria de Saúde do Estado.



Dessa forma, nenhuma cidade do Grande ABC confirmou casos da variante delta. Em todo o Estado, são 1.409 casos confirmados da cepa. Na Capital a variante é responsável por 80% dos diagnósticos positivos para Covid.



ATUALIZAÇÃO

Depois de quatro dias, São Bernardo voltou a divulgar boletim epidemiológico. Com o represamento a cidade acumulou nove mortes e 86 casos positivos da doença.

Em Santo André foram confirmados mais três óbitos e 155 infectados, enquanto que em São Caetano foram adicionados a conta dois falecimentos e sete contaminados. Diadema teve mais uma perda e 29 casos, já Mauá reportou 339 diagnósticos positivos, mas não registrou mortes. Ribeirão Pires teve mais 11 infectados. Rio Grande da Serra não teve casos nem óbitos.



Com isso, 252.656 moradores da região que tiveram contato com o vírus, sendo que 10.126 morreram e 236.647 estão recuperados.