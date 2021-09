Comissão de ética volta na Câmara de Mauá

Raphael Rocha



15/09/2021 | 02:51



O que era para ser uma sessão para pressionar o governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), se transformou em uma revolta generalizada contra o vereador Sargento Simões (Podemos). Durante a defesa de seu pedido de impeachment contra o petista – derrubado no plenário sem um voto a favor sequer –, o oposicionista acusou colegas da casa de corrupção, de engavetarem denúncias contra o governo por receber dinheiro. O clima azedou nos bastidores. Tanto que o presidente do Legislativo, Zé Carlos Nova Era (PL), decidiu resgatar um tema antigo à Câmara, que é a instalação de uma comissão de ética em Mauá. O liberal determinou que um grupo especial seja montado para desenhar o funcionamento do conselho de ética interno.

Desmentido

Depois da derrota acachapante no plenário, o vereador Sargento Simões (Podemos) amenizou o tom. Desmentiu o que havia dito horas antes sobre os demais parlamentares, assegurando que não havia acusado ninguém. Foi confrontado na sequência pela bancada do PT. O oposicionista, então, declarou que anda de carro blindado porque não sabe com quem está mexendo.

Périplo – 1

Ex-prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV) começou a se movimentar junto aos vereadores para evitar que suas contas sejam rejeitadas pela Câmara. O parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado) é pela reprovação ao exercício fiscal de Diadema de 2018, antepenúltimo da gestão do verde, com série de apontamentos críticos à administração. Lauro, porém, não foi bem recebido por boa parte dos parlamentares que aceitou ouvi-lo.

Périplo – 2

Os vereadores disseram que Lauro Michels cobrou reciprocidade deles pelo espaço dado no governo durante oito anos. “Ele ainda acha que é prefeito”, disparou um parlamentar, de forma reservada. Os partidos vão se reunir até amanhã para baterem o martelo sobre o futuro do político. Lauro precisa de ao menos 14 votos para reverter o parecer do TCE. São 21 vereadores. Só o PT, rival do verde, tem cinco nomes na casa. Se todos forem a favor da análise do TCE, Lauro precisaria convencer praticamente todos os demais parlamentares.

Live

A vereadora Ana Veterinária (DEM), de Santo André, participa amanhã, às 19h, de uma live que trata sobre depressão infantil. A conversa incluirá também Rosanella Ghiotto Gambogi, diretora-geral de cursos regulares do Colégio Singular, e Débora Cecília Cunha Mattos Degelo, psicóloga infantil e especialista em psicopedagogia. A live pode ser acompanhada no perfil da vereadora andreense no Facebook.

Primeira-ministra

Subsecretária de Inovação na Prefeitura de São Caetano, Marília Marton trabalha com plenos poderes na administração do prefeito interino Tite Campanella (Cidadania), a ponto de ser chamada de primeira-ministra do governo em exercício. Mas o que se comenta é que a força política conferida a ela tem gerado comportamentos ditatoriais. Não é raro ver Marília sendo grossa com auxiliares, lembrando os tempos em que Gica Pinheiro, filha do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM), dava as cartas no Palácio da Cerâmica.

Luto

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), decretou luto oficial de três dias na cidade pela morte de Maria Pires da Costa Brandão, viúva do ex-prefeito de Santo André Newton Brandão. Paulo Serra, inclusive, publicou foto ao lado de dona Maria Brandão e disse que ela lutava contra a Covid-19.