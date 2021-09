Após derrota, Patrick de Paula aposta em reação do Palmeiras no Brasileirão

14/09/2021 | 20:44



A derrota para o Flamengo, por 3 a 1, no domingo, e a diferença de sete pontos para o líder Atlético-MG no Campeonato Brasileiro, não abalaram o animo dos jogadores do Palmeiras. O volante Patrick de Paula, em entrevista coletiva, nesta terça-feira, é um dos mais animados com a possibilidade de recuperação da equipe já no sábado, diante da Chapecoense, neste sábado, às 17 horas, na Arena Condá, em Chapecó, pela 21ª rodada.

""Estamos nos preparando para fazer um bom jogo, voltar a vencer. Isso é o importante, o Palmeiras nunca pode deixar de vencer. Estamos em segundo lugar, não tem nada perdido, temos de fazer um bom jogo e trazer de lá um bom resultado. Estamos muito focados, sabemos os nossos objetivos e aonde queremos chegar. Temos de trabalhar", disse o meio-campista palmeirense. "Muitos times ainda vão tropeçar no Brasileiro e nós vamos em busca de todos os títulos."

Uma preocupação de Patrick de Paula é o time do Palmeiras manter a confiança elevada, pois na semana que vem o desafio será contra o Atlético-MG, pela semifinal da Copa Libertadores. "É a competição na qual somos os campeões e precisamos nos preparar da melhor forma."

O elenco doo Palmeiras treinou nesta terça-feira, na Academia de Futebol. O técnico Abel Ferreira comandou trabalhos técnicos, e o lateral-esquerdo Jorge participou de todas as atividades com o grupo.

Após o aquecimento, os jogadores foram separados em times de dez, além de quatro curingas, para um treino de posse de bola, opções de passe e intensidade na marcação. Depois da primeira parte, quem atuou por mais de 45 minutos no domingo foi separado para complementos físicos, e os demais trabalharam transição e finalizações em campo reduzido.

O Palmeiras volta a treinar nesta quarta-feira, às 10h, na Academia de Futebol. A equipe ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 35 pontos, e tem um jogo a menos devido ao adiamento da partida contra o Ceará, pela 19ª rodada, em data a definir.