Renato Augusto e Adson tratam lesão na folga para reforçar Corinthians no domingo

14/09/2021 | 19:55



Os meio-campistas Renato Augusto e Adson foram os únicos a comparecerem ao CT Joaquim Grava, nesta terça-feira, dia de folga para o elenco e a comissão técnica do Corinthians. Os dois atletas continuaram o tratamento de lesões.

Desfalque do time no empate por 1 a 1, diante do Atlético-GO, domingo, em Goiânia, Renato Augusto sofre com dores musculares, enquanto uma lesão no joelho esquerdo tirou Adson das últimas três partidas do time corintiano no Campeonato Brasileiro. Os dois fizeram atividades com o fisioterapeuta Caio Mello.

O plano do técnico Sylvinho é escalar o time ideal do Corinthians, com a presença de todos os recém-contratados, domingo, contra o América-MG, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Além de Renato Augusto, são esperadas as participações de Giuliano e Roger Guedes, além da reestreia de Willian, que não atua pelo Corinthians desde 2007.

Com todos os atletas à disposição, uma escalação provável poderá contar com Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Willian, Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô.