Ponte Preta faz mistério e não divulga resultados dos exames de Moisés

14/09/2021 | 19:40



A Ponte Preta vai apostar no mistério para surpreender o Guarani no dérbi marcado para sexta-feira, às 21h30, no Moisés Lucarelli, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Não é a toa que o clube sequer divulgou o resultado dos exames feito por Moisés.

Principal jogador da Ponte Preta na temporada, o atacante deixou o campo no último sábado, na derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, em Sete Lagoas-MG, sentindo bastante o joelho. Como as cinco alterações haviam sido feitas, Moisés terminou o jogo no sacrifício.

Na última segunda-feira, o atacante realizou exames médicos para saber a gravidade da lesão. A Ponte, porém, não vai divulgar e deve manter o mistério sobre as condições de Moisés até momentos antes da bola rolar no dérbi.

Apesar do mistério feito pelo clube, o atacante não parece ter sofrido nenhuma lesão séria e vem fazendo tratamento intensivo para ficar à disposição do técnico Gilson Kleina, que já vai ter os retornos de Niltinho e Rodrigão, desfalques em Minas Gerais.

Autor de 11 gols e quatro assistências em 39 partidas na temporada, Moisés é o principal jogador da Ponte Preta e, no último dérbi realizado no Majestoso - válido pelo Campeonato Paulista -, o atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Guarani.

No dérbi de sexta, a Ponte Preta vai estar defendendo um tabu de 12 anos sem perder para o seu maior rival atuando no Moisés Lucarelli.