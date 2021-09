Bayern impõe ao Barcelona 1ª derrota em estreia no Camp Nou na Liga dos Campeões

14/09/2021 | 18:25



Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Bayern de Munique deslanchou e derrotou o Barcelona, por 3 a 0, nesta terça-feira, no Camp Nou, pela primeira rodada do Grupo E da Liga dos Campeões. O polonês Lewandowski, com dois gols marcados, foi o destaque da partida.

Sem Messi, que se transferiu para o Paris Saint-Germain, o Barcelona perdeu muito seu poder de definição no ataque, mas mesmo assim conseguiu disputar os primeiros 45 minutos em igualdade de condições com o Bayern. As duas equipes tiveram boas oportunidades. Enquanto os alemães pararam na boa atuação de Ter Stegen, autor de uma bela defesa, os espanhóis falharam nas finalizações.

Além do maior entrosamento do time alemão, o lance de desequilíbrio na partida ocorreu aos 33 minutos, quando Thomas Mueller arriscou de fora da área, a bola bateu na zaga, tirando Ter Stegen da jogada: 1 a 0, Bayern.

No segundo tempo, o panorama da partida mudou, pois o Bayern deixou a iniciativa para o Barcelona, que demonstrou despreparo tático. A equipe alemã aproveitou para contra-atacar com eficiência e ainda contou com o oportunismo de Lewandowski, que em duas oportunidades surgiu dentro da área para aproveitar os rebotes e ampliar a vantagem para 3 a 0.

Esta foi a primeira derrota do Barcelona como anfitrião em partidas de primeira rodada da Liga dos Campeões. Já o Bayern não perde na principal competição europeia há 19 jogos.

No outro duelo do grupo, Dínamo de Kiev e Benfica, teoricamente coadjuvantes na disputa, ficaram no empate sem gols na Ucrânia.

Já pelo Grupo F, o Villarreal, em casa, empatou com a Atalanta por 2 a 2. Freuler abriu o placar para os visitantes, que tomaram a virada com Trigueros e Danjuma. Gosens foi empatar para os italianos no fim da partida.