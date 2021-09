Fabio Faria diz que edital do 5G será votado na Anatel na semana que vem

14/09/2021 | 17:45



O ministro das Comunicações, Fabio Faria, afirmou nesta terça-feira, 14, que o edital do 5G será votado na Anatel já na semana que vem. A votação estava prevista para ontem, mas foi adiada após um pedido de vista do conselheiro Moisés Queiroz Moreira.

"Está agora na Anatel, teve um pedido de vista. Falei com o relator, ontem e hoje, e ele me garantiu que está mandando as perguntas finais para o ministério, das recomendações do TCU, e na semana que vem, estaremos votando para publicarmos o edital e termos o leilão do 5G pro País", declarou Faria durante a solenidade de entrega do Prêmio Marechal Rondon de Comunicações.

Mais cedo, o ministro reafirmou a meta de instalar a rede 5G no País até julho de 2022.