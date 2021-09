Casa Branca reafirma defesa de que mais ricos paguem 'parcela justa' de imposto

14/09/2021 | 17:06



Vice-porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre voltou a defender nesta terça-feira, 14, plataformas do governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante entrevista coletiva a bordo do Air Force One. A porta-voz lembrou que o governo deseja que os mais ricos paguem "a parcela justa" de seus impostos, impedindo-os de usar saídas legais para reduzir seus tributos. Além disso, enfatizou a importância da agenda ambiental e de como as pautas econômicas também devem ser vistas em linha com aquela.

Questionada sobre notícia segundo a qual os EUA e a União Europeia anunciarão meta para reduzir suas emissões de metano, a porta-voz disse que não tinha nada a comentar sobre o assunto neste momento. Jean-Pierre tampouco disse se Biden poderia firmar uma lei com gastos menores, em seus projetos de infraestrutura e outros gastos para apoiar a economia.

A porta-voz falou antes de o avião presidencial fazer um pouso em Denver, onde Biden deve falar a partir das 18h30 (de Brasília) em defesa do pacote de infraestrutura e também da crise climática global.