Justin Bieber posa com a mão na barriga de Hailey Bieber e levanta suspeita de gravidez

14/09/2021 | 17:11



Será que vem baby por aí? É o que esperavam os fãs do casal Justin e Hailey Bieber. No Met Gala 2021, o cantor apareceu posando com a mão na barriga da esposa e levantou diversas suspeitas de que poderia significar uma gravidez.

Em um vídeo divulgado no Twitter, é possível ver que Hailey tenta desfaçar a atitude do marido e desfaz a pose. Com um sorriso, ela diz algo para Justin e então continua posando para as fotos.

O que vocês acham?