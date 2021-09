Bruna Marquezine comenta sobre looks do MET Gala e internautas apontam Anitta: Te limitam nas escolhas

14/09/2021 | 17:10



Produção super glamorosa? Não foi o caso de Anitta. Na última segunda-feira, dia 13, a cantora participou do evento mais fashion de Nova York, nos Estados Unidos: o MET Gala. No entanto, enquanto diversos outros artistas internacionais apostaram em looks exuberantes e criativos, a brasileira optou por um vestido preto. Elegante, porém neutro para a ocasião, o que deixou muitos fãs desapontados. Diante disso, Bruna Marquezine, gente como a gente, decidiu comentar sobre os vestidos das celebridades e a web aproveitou para especular sobre a intérprete de Girl From Rio, que representou o Brasil no evento ao ser convidada por Alexandre Birman.

Lembrando que não é fácil fazer isso [looks extravagantes] no seu primeiro Met por inúmeros motivos que acontecem nos bastidores! [...] Muitas vezes, principalmente para quem está indo pela primeira vez, existem amarras comerciais ou acordos que te garantem o convite, mas te limitam nas suas escolhas, explicou a atriz.

Bruna Marquezine disse que o primeiro convite vem com algumas regras e meio que você tem que ir mais básica, isso explica a Anitta com esse look lindo, porém básico, disparou um seguidor.