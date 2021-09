IBGE divulgará cálculo de populações em áreas indígenas e quilombolas

14/09/2021 | 16:54



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que divulgará extraordinariamente, em 15 de outubro, o estudo "Dimensionamento emergencial de população residente em áreas indígenas e quilombolas para ações de enfrentamento à pandemia provocada pelo coronavírus". O levantamento, feito a pedido do Ministério da Saúde, integra a série de Investigações Experimentais, informou o órgão, em nota.

"O relatório técnico apresentará os procedimentos metodológicos e os resultados do dimensionamento emergencial de pessoas residentes em áreas indígenas e quilombolas no ano de 2020 para todos os Estados e Municípios da Federação, e para o Distrito Federal, em atendimento à solicitação do Ministério da Saúde referente ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19", justificou o IBGE.

O órgão ressalta, porém, que os dados devem ser usados "com cautela", por serem classificados como experimentais, ou seja, ainda em fase de testes e sob avaliação técnica.

"Ao divulgá-las, o IBGE pretende envolver os usuários e partes interessadas para avaliação de sua relevância e qualidade, considerando-se os fins a que se destinam", escreveu o comunicado assinado pela Diretoria de Pesquisas e Diretoria de Geociências do instituto.

Segundo o IBGE, as informações do relatório buscam "dar respostas a uma situação de emergência de saúde pública, fornecendo estimativas sobre populações específicas, cuja disponibilidade de dados é restrita".