Evaristo Costa chama demissão da CNN Brasil de injustificável e dispara: Espero que nunca mais dirijam a mim

14/09/2021 | 16:10



Como você já sabe, Evaristo Costa não ficou nada contente com a forma que foi desligado da CNN Brasil. O apresentador estava de férias quando notou que seu programa, o CNN Séries Originais, havia saído da grade e que ele não fazia mais parte da equipe da emissora. Nas redes sociais, o jornalista desabafou:

Sendo zero não indignado e dez máximo de indignação, minha resposta dez. Foi um prazer e desprazer maior ainda.

E continua:

Poderiam alegar o que quisessem, é direito deles demitir. O que nenhuma empresa pode fazer com funcionários corretos é apunhalar pelas costas e de forma desrespeitosa. Que faz com um, faz com todos. [...] Não se retrataram, estão tentando encontrar justificativa pra dizer que desvirtuei minha demissão. E sinceramente, espero que nunca mais dirijam a mim.

Planos para o futuro

Agora que voltou a ter tempo livre, o apresentador declarou que pretende continuar a trabalhar como garoto-propaganda e seguir seu sabático. Nas redes sociais, ele chegou a chamar a CNN de pedra do sapato e disparou:

Fui surpreendido, fiquei triste e agora estou aliviado.

Questionado se voltaria para a Globo, ele respondeu:

Sai de lá com as portas abertas para voltar. Diferentemente desse último canal que trabalhei. Mas insisto em dizer que meu sabático ainda está em andamento.

E até brincou sobre apresentar o BBB, que agora está com o lugar vago com a saída de Tiago Leifert.

Esperando a ligação de Boninho [risos]. Pode ser pra ser um confinado também.

O jornalista também revelou que já recebeu três propostas diferentes de emprego, mas que, por enquanto, está preferindo continuar onde está.