Larissa Manoela fica morena para próxima personagem em novela

14/09/2021 | 16:10



Larissa Manoela mudou o visual de novo! A atriz divulgou nesta terça-feira, dia 14, que está morena. Isso mesmo, Larissa se juntou com a L'oréal Paris e mudou novamente a cor do seu cabelo, que estava ruivo, para uma tonalidade bem próxima da cor natural das mechas.

A transformação faz parte da preparação dela para interpretar um papel na novela da TV Globo, o primeiro trabalho da atriz para a emissora. Ela irá interpretar as irmãs Elisa e Isadora, em diferentes décadas, e as duas serão apaixonadas por Davi, interpretado por Rafael Vitti.

Larissa revelou que adora fazer mudanças no cabelo e o trabalho permite que ela possa fazer isso com frequência, já que as madeixas são muito importantes para o processo da caracterização da personagem.

- Eu sempre uso como desculpa o meu trabalho quando preciso justificar uma nova transformação, mas a verdade é que eu gosto de me olhar as espelho e ver uma nova versão de mim mesma. Dessa vez, estou muito animada com essa caracterização porque a tonalidade está bem próxima do meu tom natural, disse ela.

No Twitter, os internautas comentaram sobre o novo visual da artista e até marcaram o cantor Luan Santana, fazendo referência à nova música, Morena, do cantor.