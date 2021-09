Juliette comete gafe com Simone e Simaria e tem melhor reação

14/09/2021 | 16:10



Avisa que é ela! Fazendo cada vez mais sucesso desde sua performance campeã no BBB21, Juliette Freire estreou como apresentadora na noite da última segunda-feira, dia 13, do programa TVZ, do canal Multishow. Apesar de alguns erros por parte da paraibana, o programa foi marcado por muitas risadas, dança e música ao vivo, além da presença da dupla Simone e Simaria!

Os fãs que assistiram o programa desde o começo foram presenteados logo de cara com a primeira performance ao vivo da música Diferença Mara, uma das faixas do EP lançado por Juliette recentemente.

E para começar o programa com o pé direito, Juliette escolheu o primeiro clipe a ser transmitido e aproveitou para mandar um recado para Anitta. A mais nova cantora brasileira decidiu exibir o vídeo de Girls From Rio, agradecendo à artista pelo apoio que tem recebido desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil:

- Eu vou escolher uma pessoa que eu queria que estivesse muito aqui comigo porque ela me apoia muito em todas as minhas decisões nessa minha nova carreira, minha amiga do coração Anitta. Já falei muitas coisas sobre ela, mas assim, ela me oferece muito mais que uma amizade de momento, de fama, ela me abriu a casa, a família, e eu sou muito feliz e grata.

E é claro que a funkeira acabou respondendo o carinho da amiga:

- Arrasa no TVZ, eu amo você, estou super feliz que você vai bombar como cantora, como apresentadora, como tudo porque você merece! Estou aqui torcendo horrores, você vai arrasar como sempre, te amo!

Os fãs, é claro, surtaram com a interação das duas:

Coisa mais fofa Junitta, elas são irmãs de verdade, declarou um;

Ela querendo chorar falando da Anitta, juro, Junitta é a coisa mais linda do mundo, apontou outro;

Eu tô chorando tanto, eu te amo, Junitta, eu te amo, entregou um terceiro.

Juliette, no entanto, também acabou cometendo algumas gafes ao longo do programa. Além de ter dificuldade de pronunciar o nome de algumas músicas em inglês, ela também acabou dando informações desatualizadas sobre a dupla Simone e Simaria, que foram as entrevistadas da noite:

- Elas são rainhas do sertanejo e estão cantando juntas há mais de dez anos. Um sucesso atrás do outro! Tem clipe delas que já bateu 240 milhões de visualizações. Sei que vocês têm uma trajetória muito grande. Inclusive, acho que errei o número de anos, se corrigiu a paraibana.

As irmãs levaram a situação com bom humor, e explicaram que tem mais de 30 anos de carreira, além de clipes que superam 100 milhões de visualizações. Juliette também não se deixou abalar com o próprio erro, e seguiu a apresentação do programa - revelando, inclusive, interesse pelo cantor colombiano Sebastián Yatra, que fez parceria com a dupla sertaneja!

Juliette também falou sobre como está sua vida amorosa, entregando que desde que deixou o confinamento do BBB21 teve apenas alguns paquerinhas e reforçando que recebe conselhos amorosos da amiga Anitta.

Além disso, ela também soltou a voz e arriscou dancinhas em diversos momentos ao lado das convidadas da noite. Aí sim, né?

A performance de Juliette, inclusive, foi mais que aprovada pelos internautas - isso porque, de acordo com o colunista Leo Dias, a hashtag TVZJuliette teve 100 mil menções no Twitter e acabou se tornando o sexto tópico mais comentado da plataforma durante o programa.