Banda BTS vai representar Coreia do Sul em evento da ONU

14/09/2021 | 14:56



O grupo de k-pop BTS foi escolhido pelo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, para representar o país em um evento da ONU. A banda vai participar da 76ª Assembleia Geral na próxima segunda-feira, dia 20.

Nesta terça-feira, 14, os artistas RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook receberam das mãos do presidente passaportes diplomáticos personalizados. O canal oficial do YouTube da presidência da Coreia do Sul divulgou imagens do momento.

De acordo com a agência de notícias Yonhap News, Moon Jae-in e os cantores devem aparecer juntos na segunda reunião sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Década de Ação.

O encontro do qual participarão pretende discutir planos para solucionar problemas globais como a pobreza, a fome e a crise climática. Com todos os integrantes já vacinados contra a covid-19, o BTS já pode viajar para Nova York, onde irá ocorrer a reunião.

"Como o BTS transmitiu mensagens de conforto e esperança para o mundo inteiro, sua participação na Assembleia Geral da ONU desta vez deve servir como uma oportunidade significativa para expandir a comunicação com as gerações futuras em todo o mundo e atrair sua simpatia para as principais questões internacionais", afirmou a Casa Azul em comunicado.

Vale lembrar que, no ano passado, o grupo musical também discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Eles foram embaixadores da campanha Generation Unlimited (Geração sem limites) da Unicef e o evento ocorreu remotamente.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais