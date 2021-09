A importância do MP

Do Diário do Grande ABC



14/09/2021 | 14:33



Pouco mais de um mês depois que o Diário revelou, com absoluta exclusividade, que o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), autarquia do município de São Caetano, empregava em cargo comissionado o advogado Adauto Campanella, irmão do prefeito interino Tite Campanella (Cidadania), o superintendente Rodrigo Toscano demitiu o funcionário, que recebia mensalmente R$ 11.845,74 dos cofres públicos para exercer a função de assessor de alto escalão. A exoneração, publicada ontem no Diário Oficial, ocorreu após o Ministério Público instaurar inquérito para investigar a prática de nepotismo.

Desde que o jornal começou a apurar a informação, em trabalho conduzido pelo repórter especial Júnior Carvalho, o promotor José Roberto Fumach Júnior demonstrou interesse na causa. A farta documentação coletada pela equipe de reportagem levou o representante do MP a abrir processo para ver se a nomeação de Adauto configura nepotismo, algo comum em São Caetano – por anos, o então prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) manteve o irmão Marcelo Auricchio em cargos de assessoria de seu governo.

Para a Promotoria, não existe dúvida sobre a conduta ilícita do prefeito interino, o que pode lhe render ação por improbidade administrativa, cuja pena produz inelegibilidade. Entendimento do Supremo Tribunal Federal veda a nomeação de parentes do agente público até o terceiro grau, em linha reta ou colateral, caso de irmãos. A súmula do STF estende a proibição tanto à administração direta quanto à indireta, como as autarquias.

Enquanto os legisladores governistas, capitaneados pelo presidente Pio Mielo (PSDB), fazem ouvidos de mercador às graves denúncias que atingem o Palácio da Cerâmica, o promotor Fumach assume a responsabilidade perante a sociedade e trabalha incansavelmente para barrar os desmandos praticados pelo vereador Tite Campanella, eleito com 1.678 votos, desde que ele, por circunstâncias jurídicas, foi alçado ao cargo de prefeito interino de São Caetano. Que o MP mantenha a vigilância. A sociedade agradece.