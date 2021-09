Whindersson Nunes curte foto de ex-noiva, Maria Lina, e fãs ficam esperançosos

14/09/2021 | 14:11



Quem nunca deu aquela curtidinha básica na foto da ex, não é mesmo? Whindersson Nunes decidiu dar um like na foto de Maria Lina Deggan e levou os fãs à loucura. Acontece que o humorista estava noivo da influenciadora digital, mas os dois terminaram a relação no dia 13 de agosto, tempos depois do filho do ex-casal nascer prematuro e morrer após o parto.

Na foto, Deggan aparece fazendo charme de biquíni em Barueri, na Grande São Paulo, e a simples curtida de Nunes deixou os seguidores empolgados.

Amo que o Whindersson curtiu. Será que seguem amigos? Tomara, escreveu um fã.

Whindersson curtiu. Esse é o Brasil que eu quero, brincou outro.