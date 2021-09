Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com indicador CPI dos EUA no radar

14/09/2021 | 14:00



Os mercados acionários da Europa não tiveram direção única, nesta terça-feira. Com agenda local modesta, investidores avaliaram o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, bem como algumas notícias do Reino Unido.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,01%, em 467,65 pontos.

O CPI dos EUA subiu abaixo do esperado em agosto. Analistas destacaram a desaceleração, mas em geral consideraram que o dado não mudou a expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciará o início da redução em suas compras de bônus ainda neste ano. Já o Banco Central Europeu (BCE) dá sinais de não ter pressa de reduzir estímulos, com a inflação na zona do euro mostrando tendência mais fraca.

As praças europeias tiveram quadro misto no início do dia. Diante da piora em Nova York após a abertura local, o quadro na Europa piorou, mas ainda sem sinal único.

No Reino Unido, o número de empregados superou o nível pré-pandemia da covid-19, embora com alguns setores ainda prejudicados. O país ainda anunciou que atrasará a entrada em vigor de algumas checagens pós-Brexit de alimentos da União Europeia, diante dos impactos já existentes da pandemia para as empresas e suas cadeias de produção. Em evento da Bloomberg, Andrew Bailey defendeu o papel do sistema financeiro britânico na arena global, mas não tratou de política monetária.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em queda de 0,49%, em 7.034,06 pontos. Ações de mineradoras estiveram sob pressão, com Antofagasta em baixa de 2,13% e Anglo American, de 3,12%.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,14%, a 15.722,99 pontos. Entre os papéis mais negociados, Deutsche Bank caiu 0,80% e Commerzbank recuou 1,91%, mas E.ON avançou 0,84% e Daimler, 1,14%.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 teve baixa de 0,36%, para 6.652,97 pontos.

Em Milão, o índice FTSE MIB avançou 0,39%, a 26.027,07 pontos. Telecom Italia recuou 1,76% e Tiscale subiu 1,49%, com Eni em baixa de 0,85%.

Na Bolsa de Madri, o Ibex 35 caiu 0,41%, a 8.780,00 pontos. Em Lisboa, o índice PSI 20 fechou em queda de 0,22%, em 5.389,93 pontos.