Cozinha inteligente: 5 eletrônicos básicos para montar a sua

Marcella Blass

Do 33Giga



14/09/2021 | 13:48



O conceito de cozinha inteligente está cada vez mais difundido. Nesse contexto, é importante destacar que sua popularização não se limita à “moda” e ao quão avançada é a tecnologia aplicada, tendo seu propósito atrelado à facilidade que pode trazer para o dia a dia.

A tecnologia e a conectividade nessa parte da casa podem ajudar (e muito) na rotina. Além de servir como um meio de economizar energia elétrica, gás e água. A seguir, o 33Giga te mostra os principais caminhos para montar uma cozinha inteligente na sua casa. Confira:

Tomadas

As tomadas são um excelente primeiro passo no universo da cozinha inteligente. Isso se deve ao fato de que, na prática, ela torna qualquer aparelho normal em um aparelho inteligente. Com esse produto, você passa a ter controle remoto de qualquer eletrodoméstico, podendo programar liga/desliga automáticos e criar rotinas para que eles funcionem dentro de um período ou todo dia a partir de determinado horário.

Alguns modelos específicos podem, ainda, identificar excesso de calor gerado pelos fios dos aparelhos. Com isso, eles cortam automaticamente o fornecimento de energia caso o aquecimento se torne potencialmente perigoso.

No Brasil, há uma série de modelos de tomadas inteligentes à disposição. Isso significa que também há uma grande variedade de preços – de acordo com as funcionalidades oferecidas –, o que torna o produto mais acessível.

Iluminação

Um possível segundo passo na jornada da cozinha inteligente é apostar nas lâmpadas smart. Atualmente, já há uma infinidade de opções desse tipo de produto. Desde as mais básicas até as mais caprichadas. O 33Giga já testou várias delas – como Philips Hue GU10, Philips HUE, Elsys e Yeelight Bulb 1S Color –, e você pode conferir a análise completa para saber mais sobre o que há no mercado brasileiro nesse sentido.

Controladas por meio de smartphones ou assistentes de voz (como a Alexa ou o Google Home), elas podem ajudar a otimizar e personalizar a iluminação da cozinha de acordo com a atividade. Durante a preparação das refeições, pode-se optar por luz total. Já na hora do jantar, é possível reduzir a luminosidade e criar um clima mais aconchegante para comer, por exemplo.

Geladeiras

Comprar uma geladeira smart vai deixar a experiência de cozinha inteligente muito mais palpável. Isso porque, dependendo do modelo, o eletrodoméstico pode começar a fazer parte da rotina da família de forma muito mais profunda.

As opções mais básicas vão facilitar, por exemplo, observar tudo o que tem dentro da geladeira sem precisar abri-la. Outras permitem acompanhar as redes sociais e até espelhar a tela do smartphone em um display inteligente na porta do eletrodoméstico.

Já os mais robustos usam sua inteligência para avaliar o que tem dentro da geladeira e sugerir opções de receitas. Algumas delas ainda podem avisar ao usuário quando os produtos estão próximos da data de vencimento e ajudar na manutenção das compras com avisos especiais quando o estoque de determinado alimento está acabando.

Fogões e fornos

Novidades no mercado brasileiro, os fogões e fornos inteligentes não vão te ajudar a cozinhar melhor, mas com certeza vão otimizar sua relação com esses eletrodomésticos. Isso porque alguns modelos podem ser configurados para fazer ajustes de temperatura conforme o preparo – evitando, por exemplo, queimar a carne ou passar o ponto do macarrão.

Outros permitem ligar o forno à distância. Dessa forma, você pode deixar uma receita no jeito e ter o jantar prontinho quando chegar em casa. Em parceria com essa função, funciona, ainda, a capacidade de desligar o aparelho quando a receita estiver pronta.

Lava-louças

Mesmo os modelos mais antigos já ajudam a otimizar uma rotina corrida. Agora, as opções inteligentes prometem potencializar a experiência de lavar a louça. Isso porque eles são capazes de personalizar temperatura, velocidade e a quantidade de água usada em uma lavagem de acordo com a carga disposta nas gavetas.

Muitos modelos disponíveis no mercado têm, ainda, funções especiais no enxague que garantem mais higiene para louças, plásticos e panelas. Além de consumo otimizado de energia, para que o uso diário do eletrodoméstico na cozinha inteligente não pese no bolso no fim do mês.