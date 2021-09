Caminhão atrai alunos de escola em Santo André

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



14/09/2021 | 13:34



Dessa vez foi em Santo André que o caminhão, com internet e computadores que dá apoio ao 15º Desafio de Redação, fez a parada. Nesta terça-feira (14), os alunos da EE (Escola Estadual) Doutor Celso Gama contaram com a presença do veículo para ajudar na entrega das redações.

O uso do caminhão, cedido pela Mercedes-Benz do Brasil, tem como objetivo facilitar o acesso dos alunos ao Desafio de Redação. Os participantes do concurso vão escrever e enviar seus textos sobre o tema A Ciência Como Luz na Escuridão. A melhor redação entre alunos do 3º ano do ensino médio dará uma bolsa de estudos na USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Inscritos em outras categorias concorrem a notebooks, tablets e outros prêmios.

Por conta da pandemia da Covid-19, e também para garantir a inclusão de estudantes que não tem acesso a Internet ou computador, já que desde o ano passado, o concurso é promovido de forma on-line, os organizadores resolveram apostar na iniciativa. Lembrando que todas as medidas de segurança, como distanciamento e uso de álcool gel são implementadas.

Para a diretora da escola, Assunta Donadel, a presença do veículo é muito importante já que une acessibilidade a inovação, e isso sempre chama atenção dos alunos. "Os estudantes gostam muito quando tem algo novo, é um atrativo. Sempre fui adepta a projetos que ajudem e tirem os alunos da rotina. Também é legal sair do ambiente da sala de aula. E o caminhão é exatamente isso", disse.

Além da premiação, o ambiente diferente da sala de aula e o fato de o veículo ficar na porta da escola chamou a atenção dos alunos, caso de Kaique Araujo, 15 anos. “Como o caminhão estava na frente, não quis enviar a redação de casa, preferi fazer por aqui mesmo. E tem outra, toda essa estrutura chama a atenção, é interessante fazer o texto em um lugar diferente. E ainda tem a chance de ganhar um notebook, não tem motivo para deixar de fazer”, contou.

Nesta quarta-feira (15) o veículo seguirá para São Bernardo e depois fará a última parada em São Caetano (16). Além do caminhão, os interessados em participar do Desafio podem se cadastrar gratuitamente até o dia 16 no hot-site www.dgabc.com.br/desafioderedacao. Além dos prêmios individuais, o Desafio de Redação dará R$ 3.000 para a escola com o maior número de inscritos. Neste ano, moradores da região que tenham ensino superior completo também podem participar. O dono do melhor texto da categoria ganhará bolsa de pós-graduação na USCS.

Promovido pelo Diário e pela USCS, o Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).