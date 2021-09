Magic Paula comemora Brasileiro Feminino: 'Sonho que jogadoras irão vivenciar'

14/09/2021 | 13:17



A bola sobe neste sábado para o começo do Brasileiro Feminino de basquete. Com o início da Conferência Heleninha, no Recife, começa também o sonho de mais de uma centena de jogadoras que estarão em ação nas 16 equipes que disputam o torneio. Desde que assumiu a vice-presidência da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e a diretoria do basquete feminino, Magic Paula trabalhou ao lado da presidência e da coordenação técnica para tornar o campeonato possível.

Ao lado do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), o Brasileiro Feminino começa neste sábado com a primeira rodada de jogos no ginásio Marcelino Lopes, na capital de Pernambuco, e Magic Paula comemora.

"Acredito que este momento é um sonho que muitas jogadoras que amam o basquete irão vivenciar. Queremos que outras garotas tenham oportunidade de mostrar seu trabalho e ampliar este leque para descobrir os jovens talentos que podem estar espalhadas pelo nosso país", disse Magic Paula, que estará na abertura do evento neste sábado, no Recife.

O ginásio Marcelino Lopes, do Sport, será a sede da Conferência Heleninha. Entre os dias 18 e 25 deste mês, oito equipes duelam no começo da disputa pelo título da competição que estreia nesta temporada e surge como uma oportunidade para jovens jogadoras de basquete do país.

Além do Sport Recife/RD Sports, o anfitrião, a conferência conta com Nosso Clube/Instituto Vitaliza-PE, Aeroclube-RN, Clube Campestre-PB, Bradesco Esportes-SP, Sociedade Thalia-PR, JEC/SGJ/SESPORTE-SC, e AGEFB-Basket São José-ELASE-SC. Serão quatro duelos por dia, com sinal das partidas na CBB TV e transmissão ao vivo com narração e comentários nos canais parceiros Esporte Clube Basquete, De Bandeja com Renatinho e NBA das Mina.

Pela fórmula de disputa, as equipes se enfrentam em turno único dentro das próprias conferências. Os dois primeiros colocados de cada uma avançam direto às quartas de final. As demais seis equipes de cada uma serão divididas em três grupos, com quatro equipes. A campeã de cada um desses grupos, mais a melhor segunda colocada, completam as quartas de final, quando entramos no mata-mata em jogo único.

Esses grupos eliminatórios serão jogados entre os dias 13 e 16 de novembro. As quartas de final acontecem no dia 18 de novembro. E o Final Four será nos dias 19 e 20 de novembro.

A Conferência Delcy, com sede em Brasília, entre 3 e 12 de outubro, contará com Cerrado Basquete-DF, Sociedade Recreativa Mampituba-SC, São José dos Pinhais/Guaxo-PR, Pindamonhangaba-SP, ABASFI Foz do Iguaçu-PR, APAGEBASK-SP, Maracaju Basquete Clube-MS e ADRM Maringá-PR.

O Brasileiro Feminino respeitará todos os protocolos de saúde contra a covid-19, com testes RT-PCR antes do começo dos jogos de cada sede, além de cuidados de higiene e distanciamento social.