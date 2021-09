Simone e Simaria acalmam os familiares após queda de avião que não era delas

14/09/2021 | 13:11



Simone e Simaria marcaram presença nesta terça-feira, dia 14, no programa Encontro com Fátima Bernardes e aproveitaram a oportunidade para acalmar os seus fãs e seguidores.

Os internautas estavam confundindo o avião de pequeno porte da dupla sertaneja. Tudo porque aconteceu um acidente e um avião parecido com o delas caiu em uma área de vegetação em Piracibada, interior de São Paulo.

De acordo com Simone, os familiares comentaram que o número de identificação da aeronave era bem parecido com o que elas tem e enquanto elas estavam ensaiando e no camarim, a família ligava para o celular das cantoras em busca de informações.

- Estávamos no camarim, recebendo muita ligação. Foi uma manhã agitada com amigos preocupados achando que estávamos no aviam que acabou de cair. Não sei se pela sigla atrás do avião. Confundiram. Amigos ligando e chorando.

Infelizmente, neste avião que caiu acabaram morrendo cerca de sete pessoas e as cantoras, ao lado de Fátima Bernardes, se solidarizam com o ocorrido e mandaram forças para as famílias.