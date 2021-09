Nicki Minaj critica obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 no MET Gala

14/09/2021 | 13:11



Todo mundo sabe que a pandemia do novo coronavírus é um assunto sério e que as recomendações dadas pelas organizações de saúde neste período devem ser seguidas à risca. Mas nem todos os famosos enxergam o assunto dessa forma.

Nicki Minaj, por exemplo, criticou a decisão do MET Gala 2021 de exigir o comprovante de vacinação para todos que fossem participar do evento. Em seu Twitter, a cantora alegou que só iria tomar a vacina quando terminasse de pesquisar sobre o assunto e se sentisse segura:

Eles querem que você esteja vacinado para ir ao Met. Se eu for me vacinar, não será para o Met. Será assim que eu sentir que pesquisei o suficiente. Estou trabalhando nisso agora. Enquanto isso, meus amores, fiquem seguros. Usem a máscara com duas cordas que prendem sua cabeça e rosto. Não aquela solta.

Na sequência, ela ainda defendeu as pessoas que optam por não receber o imunizante citando o caso de um parente que ficou com medo de ficar sexualmente impotente por tomar a vacina:

Meu primo em Trinidad não vai tomar a vacina porque um amigo dele tomou e ficou impotente. Seus testículos ficaram inchados. Seu amigo estava a semanas de se casar, agora a garota cancelou o casamento. Então, apenas orem sobre isso e certifique-se de que vocês estão confortáveis com sua decisão [de tomar a vacina], não intimidados.

Eita! Até o momento, as postagens da artista não foram sinalizadas como fake news pela rede social.