Marília Mendonça retoma treino físico e entrega exageros durante recuperação da Covid-19

14/09/2021 | 13:10



Depois de dar um susto nos fãs ao ser diagnosticada com a Covid-19, Marilia Mendonça mostrou que já está recuperada e pronta para retomar sua rotina de treinos! Através do Stories do Instagram, a cantora revelou que estava retomando aos poucos os exercícios físicos - e ainda entregou que comeu demais enquanto enfrentava a doença.

Usando boné e roupa de academia, a loira afirmou que vai pegar leve no começo, mas que logo pretende partir para a rotina mais pesada que estava acostumada a compartilhar com os seguidores:

- Oi meu povo, tudo bem com vocês? Estou indo ali na esteira, começar a ver como é que está o corpo, começar os primeiros passinhos, uma caminhadinha, para poder voltar a fazer os exercícios físicos daquele jeito nível hard que a gente estava fazendo, né? Agora tem que ir com calma, mas vou começar porque o estrago foi feio, gente. Pensa numa mulher que comeu esses dias. Cada volta é um recomeço.

Já na manhã desta segunda-feira, Marília acabou provando que é gente como a gente e entregou que ficou acordada até tarde por conta do MET Gala 2021, mas que já estava se arrumando para treinar. Musa fitness que fala, né?

- Fiquei até tarde assistindo clipe da Rihanna, acreditam? Vi a Rihanna no MET Gala e fiquei com saudade das músicas. Ô meu Deus do céu. Agora tenho que tomar café aqui, acordar pra ir treinar. Tenso.