Ex-marido de Naiara Azevedo é visto com outra mulher

14/09/2021 | 13:11



Como você viu, o casamento de Naiara Azevedo acabou chegando ao fim e segundo informações compartilhadas por Léo Dias, parece que o ex-marido da cantora não perdeu tempo e já esta de graça com outra.

Pois é, uma fonte da coluna do jornalista do jornal Metrópoles, revelou que Rafael Cabral já tem um novo affair e que o empresário está em clima de romance com uma capixaba.

E assim como qualquer término de relacionamento, Naiara Azevedo e Rafael Cabral decidiram retirar as fotos que mantinham juntos nas redes sociais, inlcusive a publicação que ambos anunciaram oficialmente o término do casamento de cinco anos.