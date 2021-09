Dicas para viajar com bebês e crianças pequenas na pandemia

Redação

Por Lala Rebelo*

Depois de um ano seguindo quarentena extremamente rígida, aos poucos, estamos retomando à vida “normal”. Ainda bem! E quem ama fazer turismo não vê a hora de voltar a explorar lugares maravilhosos com a família. Mas quando o assunto é viajar com bebês e crianças pequenas, o medo é ainda maior. E não é pra menos: com os pequenos a bordo, os cuidados devem ser redobrados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

Eu que tenho dois filhos e sempre viajo com eles separei quatro dicas muito práticas para que as pessoas se sintam mais seguras e não precisem abrir mão da companhia de seus pequenos durante os passeios. Com os protocolos corretos, é possível viver momentos inesquecíveis em família em outra cidade ou país.

Dicas para viajar com bebês na pandemia

1. Máscaras: crianças podem ou não usar?

No Brasil, é obrigatório o uso de máscaras por crianças a partir de 3 anos (em alguns países, a regra é a partir de 2 anos). As máscaras cirúrgicas descartáveis são confortáveis e funcionam bem, mas os modelos de tecido duplo também são permitidos. Além disso, vale a pena destacar que já existe máscara infantil N95 ou PFF2 (os modelos mais seguros contra contaminação).

2. Proteção extra

Mesmo com máscara, nos momentos de embarque e desembarque no aeroporto, coloco nos meus filhos um chapéu com proteção facial. Me sinto mais segura assim.

E no caso do Miguel, meu filho mais novo, que ainda tem 1 ano e não pode usar máscara, deixo-o no carrinho com uma capa de chuva apropriada para carrinhos de bebê. Essa alternativa é muito prática enquanto temos que transitar pelo aeroporto (em momentos como check-in, embarque e desembarque).

3. Mãos e locais de contato sempre limpos

Como bebês e crianças pequenas gostam de mexer em tudo, temos que nos desdobrar para tentar manter a higiene. Meu marido me acompanha em muitas viagens e adotamos uma estratégia juntos: um de nós embarca primeiro para fazer a limpeza das travas das mesinhas, janelas, cinto de segurança e tudo que possa ter contato com as crianças. Usamos lenços umedecidos desinfetantes ou com álcool 70. E claro, também aplicamos álcool em gel nas mãos deles durante toda a viagem.

4. Evite circulação na aeronave

Recomendo levar distrações para as crianças, como celulares, tablets e também brinquedos que não fazem barulho: livros, canetinhas, cadernos para desenho. Assim eles ficarão entretidos e não vão querer ficar caminhando pela aeronave. Afinal, quanto maior o contato com outras pessoas e objetos, maior o risco de contaminação. E não se esqueça: se presenciar alguém desobedecendo os protocolos de segurança, chame o comissário de bordo. É hora de um cuidado redobrado e coletivo.

*Lala Rebelo é é autora de um dos principais blogs de viagem do Brasil e conta com 230 mil seguidores no Instagram @lalarebelo. Com apenas 32 anos, já visitou quase 80 países e ensina como viajar com bebês e crianças de forma leve e prática.