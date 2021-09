Com ajuda de bombeiros, mulher dá á luz dentro de carro em Santo André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



14/09/2021 | 10:35



Uma mulher de 19 anos deu à luz dentro de um carro, na manhã desta terça-feira (14), no centro de Santo André. A jovem estava a caminho da maternidade, quando entrou em trabalho de parto e precisou parar o veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado via COBOM (Centro de Operações de Bombeiros) e chegou no local em poucos minutos para prestar os primeiros atendimentos.

Segundo informações dos bombeiros, quando a equipe chegou no local a criança já estava nascendo, com a maior parte do corpo para fora. Os militares ajudaram a realizar o parto da criança, que ainda estava ligada pelo cordão umbilical.

A mãe e o bebê foram encaminhados ao Hospital da Mulher de Santo André, pelo SAMU, e seguem estáveis.