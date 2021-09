Para Popó, Robson Conceição venceu 11 dos 12 rounds diante de Oscar Valdez

14/09/2021 | 10:50



Robson Conceição venceu 11 dos 12 rounds diante de Oscar Valdez, sexta-feira, em Tucson, no Arizona. Esta afirmação é de Acelino Popó Freitas, ex-campeão mundial dos superpenas e dos leves.

"Robson venceu tudo. A luta, o favoritismo do mexicano, as apostas e a torcida de Canelo", disse em entrevista a este blog. 'Ele só empatou o nono round porque o juiz deu a ele uma punição e retirou um ponto."

Em decisão polêmica, Robson Conceição perdeu a disputa do título mundial dos superpenas, versão Conselho Mundial de Boxe (CMB) para Oscar Valdez, por pontos, após 12 assaltos. Apesar de boa parte da imprensa internacional apontar o brasileiro como o vencedor do duelo, os três jurados foram unânimes em apontar o campeão como o vencedor: 117 a 110 e 115 a 112 (duas vezes). Com isso, Robson Conceição perdeu a invencibilidade na carreira profissional, que soma 16 vitórias (oito nocautes) e uma derrota. Valdez se mantém invicto, agora com 30 vitórias, sendo 23 por nocaute.

Segundo Popó, Robson teria nocauteado Valdez, se fosse um pegador. "Ele bateu de todo jeito e quase não recebeu golpes. Lutou muito. Com belas combinações de golpes. Com relação a andar para trás, eu também andei diante de Casamayor (Joel, cubano), em 2002, e venci a luta."

Popó acredita que Robson merece uma revanche, mas considera difícil que isso possa acontecer por causa dos bastidores da luta. "Valdez é o queridinho da Top Rank (empresa) e de Bob Arum. Eles querem que o mexicano faça a unificação dos títulos desta categoria Além disso, treina junto com Saul Canelo Alvarez, que é o principal nome do boxe na atualidade."

A exemplo de outros ex-boxeadores, Popó, que completa 46 anos no dia 21, prepara seu retorno aos ringues. Segundo ele, deverá ser em novembro, em Miami, nos Estados Unidos, diante do youtuber Whindersson Nunes.