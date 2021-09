Astronauta publica ângulo raro da Terra vista de lado; veja o clique

Bianca Bellucci

O astronauta francês Thomas Pasquet costuma postar no Flickr alguns cliques feitos diretamente da Estação Espacial Internacional (ISS, em inglês). Na última semana, um deles ganhou maior destaque. Era uma foto da Terra vista de lado. A imagem foi captada em 5 de setembro, mas só foi publicada no Twitter do profissional na última sexta-feira (10). A partir daí, se espalhou pela internet.

A imagem da Terra vista de lado mostra o continente asiático. De forma geral, é possível ver o contraste das luzes das cidades com as estrelas ao redor do planeta. A foto é considerada rara não só pelo ângulo inusitado, mas por conta das condições de captura no espaço.

“Essas fotos são bem difíceis de tirar. Você precisa de um longo tempo para preparar o obturador. Para isso, não apenas você, como fotógrafo, precisa ficar extremamente imóvel segurando a câmera, mas também a Estação Espacial, que se move tão rápido que sempre haverá algum movimento de qualquer maneira”, explica Thomas em seu Flickr.

