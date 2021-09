Notebook gamer: saiba o que avaliar antes da compra e conheça modelos do mercado brasileiro

Marcella Blass

14/09/2021



Apesar das máquinas de mesa serem as queridinhas entre os jogadores online, o notebook gamer tem ganhado cada vez mais espaço. Portáteis e flexíveis, esses produtos trazem hardware poderoso capaz de rodar jogos pesados e exigentes em qualquer lugar.

É importante lembrar, contudo, que essas características tendem a trazer consigo a necessidade de um investimento alto. Por isso, é fundamental avaliar muito bem as opções à disposição para escolher a que mais tem a ver com o seu perfil de jogador.

Nesse momento, é primordial ficar de olho em especificações com processador, memória RAM e placa de vídeo. Pontos que serão determinantes para uma boa dinâmica nos jogos, em especial, com os títulos mais pesados. É importante avaliar, ainda, se o modelo tem memória RAM e armazenamento expansíveis – o que permite potencializar a experiência de uso no longo prazo e conforme for necessário.

Abaixo, o 33Giga listou cinco opções de notebook gamer que vão desde um modelo de entrada até um dos mais caros do mercado. Confira:

Lenovo Gaming 3i (a partir de R$ 5,099)

Este é um dos modelos de entrada com melhor custo-benefício. Ele tem processador Core i5 10300H e memória RAM de 8GB (expansível para até 16GB!). Entre outras configurações, traz para o gamer placa de vídeo GTX 1650 com 4GB de memória VRAM e armazenamento SSD de 256GB, além de tela de 15,6 polegadas Full HD. Saiba mais no site.

Acer Nitro 5 (R$ 5.399)

Dono de um visual diferentão e caprichado, o modelo é equipado com processador Core i5-9300H de nona geração e 8GB de memória RAM DDR4. A tela Full HD de 15,6 polegadas com retroiluminação LED expõe o desempenho da placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650, com 4GB de memória dedicada GDDR5 VRAM. O combo fecha com um armazenamento generoso de 1TB + SSD de 256GB. Saiba mais no site.

Dell G7 (a partir de R$ 6.990)

Em suas especificações técnicas, o modelo traz processador Core i7 de oitava geração e memória DDR4 de 16GB. Um de seus grande pontos positivos, contudo, é o armazenamento HD de 1TB + SSD de 256GB. Sua tela é de 15,6 polegadas Full HD e antireflexo. Para uma experiência cumpridora de gráficos, ele completa a lista de detalhes com placa gráfica GTX 1050i com 4GB de memória DDR5. Saiba mais no site.

Lenovo Legion 5i (R$ 8.999)

Seu grande trunfo é o fato de trazer boas configurações em um design compacto e fininho. Lançado em 2020, ele conta com processador i7 de décima geração e 16GB de memória RAM, além de armazenamento híbrido com SSD de 128GB e HD de 1TB. Características mais do que suficientes para rodar e armazenar não apenas jogos, mas programas pesados com tranquilidade. Para fechar, ele entrega tela de 15,6 polegadas Full HD e placa de vídeo dedicada GeForce RTX 2060. Saiba mais no site.

Asus ROG Strix G15 (a partir de R$ 16.888)

Um dos modelos mais caros do mercado, o notebook gamer da Asus não poderia entregar características que não fossem poderosas. Ele traz processador Core i7 10750H, 16GB de RAM e SSD de 512GB. A placa de vídeo RTX 2060 e o monitor de 15,6 polegadas Full HD com 240Hz de taxa de atualização completam a experiência. Saiba mais no site.