EC São Bernardo recebe sub-23 do Peixe pela Copa Paulista

14/09/2021 | 00:01



Começa hoje para valer a edição 2021 da Copa Paulista, que marcará a segunda participação do EC São Bernardo na história do torneio. Em sua primeira incursão, em 2019, o Cachorrão foi até a semifinal, na qual acabou derrotado pelo São Caetano, que viria a se sagrar campeão. Neste ano, a intenção é ir além daquela campanha e, consequentemente, chegar à final, condição que dá ao time uma vaga em torneio nacional em 2022 (o campeão pode escolher entre a Série D ou a Copa do Brasil; o vice fica com a restante).

Para a competição deste ano, o EC São Bernardo fez uma parceria com o EC Olimpia, da Bahia, junto ao qual trouxe uma dezena de jogadores. Além disso, se reforçou com outros atletas, como o goleiro Ramon, os zagueiros Bruno Costa e Vinicius Leandro, o lateral-direito Denis e o meia Felipe Valdivia, que se juntaram ao trio remanescente da Série A-2: Chuck, Dudu Lima e Raphael.

“Estamos treinando há 40 dias com mescla muito boa (de atletas). Alguns jogadores já atuavam juntos no clube anterior, isso facilitou um pouco. Esperamos que tudo que fizemos na preparação, a gente consiga pôr em prática”, disse o técnico Renato Peixe, que falou também sobre este primeiro desafio. “Estreia sempre é difícil, já que tem ansiedade e diversos fatores que contam. O adversário possui time ofensivo e de qualidade. Porém, temos mescla interessante no elenco e estamos preparados para buscar os três pontos visando um início de confiança.”

O Santos virá a São Bernardo com o time sub-23, que disputou o Brasileiro de Aspirantes. Curiosamente, o Peixe utilizou o 1º de Maio para mandar seus jogos no torneio e, assim, estará ambientado.