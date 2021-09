Contas de Lauro na pauta da Câmara

Raphael Rocha



14/09/2021 | 00:01



A Câmara de Diadema vai pautar na quinta-feira a votação sobre as contas de 2018 do ex-prefeito Lauro Michels (PV), que chegaram ao Legislativo com parecer pela reprovação – se a casa mantiver a análise da corte, o verde corre risco de ficar inelegível com base na Lei da Ficha Limpa. O relatório do TCE pela rejeição indica série de irregularidades na execução daquele exercício, como investimento insuficiente em educação, estouro da folha de pagamento de pessoal, deficit orçamentário elevado, desordem no Ipred (Instituto de Previdência de Diadema), bem como descumprimento a série de apontamentos antigos dos conselheiros. O clima na Câmara não está nada favorável ao ex-prefeito. Até mesmo antigos aliados têm dado sinais de que vão acompanhar o relatório do TCE. Para reverter a situação, Lauro precisa de 15 dos 21 vereadores. Já sabe que os cinco petistas devem ir contra o ex-prefeito. Assim, a margem fica bem apertada.

BASTIDORES

Comissões

As comissões internas na Câmara de Diadema recomendaram seguir o parecer do Tribunal de Contas para reprovar o exercício fiscal de 2018, antepenúltimo ano do governo de Lauro Michels (PV). Ontem houve reunião de líderes de partidos na casa, com muitas falas contrárias ao ex-prefeito. Os vereadores Zé do Bloco (Cidadania), Rodrigo Capel (Cidadania) e Márcio Júnior (Podemos) comentaram nos bastidores que devem acompanhar o parecer do TCE.

Almoço

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) publicou foto de almoço com Shell Gomes (PSD), que concorreu à vereança em São Bernardo no ano passado, teve 2.344 votos, mas viu a Justiça Eleitoral indeferir seu registro e anular seu desempenho político. O almoço gerou comentário no meio político da cidade pelo fato de Shell ter ligação com o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima (PSD), que não descarta ser candidato a deputado federal no ano que vem.

Movimento

Ex-vice-prefeito de Ribeirão Pires, Gabriel Roncon (Cidadania) deu início no sábado ao Movimento Respeito por Ribeirão. Roncon, com o ato, busca se colocar ativo politicamente esperando a realização de uma nova eleição. E, de quebra, demonstra que está distante do ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB), hoje secretário de Administração de São Bernardo.

Secretário

Ex-presidente do PSB de Santo André, Donay Neto assumiu a função de secretário de Saúde da prefeitura de Ourinhos, no Interior do Estado, dentro da gestão do prefeito Lucas Pocay (PSD). Ele estava na administração como adjunto do setor, mas foi alçado recentemente à chefia do departamento.

Reunião

Os vereadores Professor Jobert Minhoca (PSDB), de Santo André, e Julinho Fuzari (DEM), de São Bernardo, se encontraram ontem, em shopping são-bernardense. A proximidade chama atenção de figuras da política da região.

Luto

Morreu ontem Maria Pires da Costa Brandão, viúva do ex-prefeito de Santo André Newton Brandão. Ela tinha 79 anos, era mãe de três filhas e estava morando na região de Campinas, no Interior. A causa da morte não foi divulgada pela família. Brandão foi prefeito de Santo André por três mandatos (1969-1973, 1983-1988 e 1993-1996) e morreu em 2010, no Natal daquele ano.